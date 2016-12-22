محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة خاصة بالصيدلة السريرية الواقع والمستقبل بالجامعة اللبنانية بصنعاء صنعاء - سبأ:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أهمية دور الجامعات الأهلية وإسهامها في إستيعاب الطلاب غير القادرين على الإلتحاق في الجامعات الحكومية .



وأشار الوزير حازب في إفتتاح ورشة خاصة بـ" الصيدلة السريرية- الواقع والمستقبل " التي نظمتها الجامعة اللبنانية اليوم بصنعاء، بمشاركة الأكاديميين والمتخصصين من مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع التعليم الأهلي للإرتقاء بالعملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات لتلبية إحتياجات ومتطلبات السوق.



وأشاد بدور الجامعة اللبنانية وصمودها في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار .. مؤكداً أن الوزارة ستواصل برنامج الإصلاحات في الجامعات الأهلية وفقاً للقانون واللوائح النافذة .



بدوره استعرض رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور رضا هزيمة أهداف ومحاور الورشة في تقديم مجموعة من المواضيع التعريفية عن الصيدلة السريرية ودورها الفعال في خدمة المجتمع اليمني .. مشيرا إلى دور الجامعة في تقديم خدمات للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات وكذا التسهيلات والمنح الدراسية المقدمة وتخفيضات لأبناء الفقراء والأيتام والمتميزين .



إلى ذلك أطلع وزير التعليم العالي على سير معرض الصيدلة السريرية لطلاب وطالبات كلية الصيدلة بالجامعة .. واستمع من القائمين على المعرض إلى شرح حول أهمية المعرض وأهدافه ودوره في تعريف المجتمع بالصيدلة السريرية وأهميتها في خدمة المجتمع المحلي.



حضر إفتتاح الورشة وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور عبد الكريم الروضي.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ