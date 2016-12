Trois soldats saoudiens tués et la destruction des deux mécanismes militaire à Jizan [22/ديسمبر/2016]



JIZAN, 22 Déc. (SABA) - Un groupe de tireurs d'élite de l'armée et des comités populaires a abattu jeudi trois soldats saoudiens dans les régions de Jizan et de Najran, a déclaré un responsable militaire à Saba.





La source a déclaré que le soldat saoudien a été tué dans la colline d'al-Hamrah à Jizan et des deux autres ont été abattus dans la zone de Raqabah d'al-Tala'ah à Najran.





la source a aussi indiqué qu'une unité spécialisée de l'armée et des comités populaires avait détruit un char hébreu Abrams dans le camp militaire d'Al-Kars par un missile téléguidé.





Un autre char a été détruit par l'armée et des comités populaires près de la tour du site militaire de Jawbah, la source a-t-elle ajouté.





L'armée et les comités populaires ont brûlé deux véhicules militaires saoudiens et des magasins d'armes dans le site militaire d'Al-Mesyal dans la région d'Assir, a indiqué le responsable.





