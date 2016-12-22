اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار النفط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وإنتاج ليبيا سنغافورة - سبأ:

انخفضت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.



وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 54.42 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 89 سنتا.. وصعدت الأسعار إلى 54.69 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 52.44 دولار للبرميل بعد انخفاضه 81 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة.. وكان الخام الأمريكي صعد إلى 52.71 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ