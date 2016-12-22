محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة تعز يطلع على سير العمل بمكتب الضرائب بالمحافظة تعز - سبأ:

اطلع وكيل محافظة تعز لشئون تنمية الموارد محمد عبدالله عثمان خلال زيارته لمكتب ضرائب تعز المؤقت بمفرق ماوية، على سير العمل ومستوى الإيرادات .



واستمع الوكيل عثمان من نائب مدير عام ضرائب تعز فائق الصوفي إلى شرح عن مستوى العمل وخاصة خلال هذه الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .



ودعا وكيل محافظة تعز التجار إلى التجاوب في تسديد الضرائب المتأخرة وتقديم الإقرارات الضريبة في موعدها، كما دعا المواطنين وملاك العقارات إلى التعاون مع اللجان التي تم تشكيلها للنزول الميداني لتحصيل ضريبة العقارات على العين المؤجرة.



وأكد أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تفعيل دور نيابة الأموال العامة للقيام بواجبها في ضبط المخالفات المالية والإدارية.



وأشاد الوكيل عثمان بمستوى أداء الموظفين في مكتب ضرائب تعز .. مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود في تحصيل الموارد المالية لرفد الخزانة العامة للدولة بالإيرادات ومواجهة الحصار الإقتصادي الجائر على البلاد.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ