محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف 2 ر17 طن من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بصنعاء صنعاء - سبأ:

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم 2ر17 طن من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي.



وأهاب محافظ صنعاء حنين قطينة بكافة التجار من إستغلال ظروف الحصار للتلاعب بأرواح المواطنين عبر بيع البضائع الفاسدة والمنتهية .. لافتا إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات بحق من المخالفين في هذا الجانب.



وأشاد بكافة التجار الذين يتقدمون إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن بضائعهم المنتهية.



فيما أشاد وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي بجهود الأجهزة الأمنية وفرق التفتيش بمكتب الصناعة في ضبط البضائع والسلع منتهية الصلاحية وتكثيفها لعملية الرقابة والنزول الميداني للأسواق.



بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة أمين شايع أن فرق التفتيش قامت بتحريز وفحص نحو 5ر10 طن من الأدوية في أحد المخازن بسنحان بعد ضبط أربعة أطنان من نفس النوعية في إحدى النقاط الأمنية بمنطقة دار سلم.



في حين أشار نائبا مدير مكتب الصناعة صالح الأغبري ومحمد القاسمي إلى أن تحالف ﺍﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺣﺮﺏ بحق الوطن والمواطنين وذلك من خلال ﺘﺴﻬﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪة والتالفة والمخالفة ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ وإﻟﺤﺎﻕ ضرر كبير بالمجتمع والإقتصاد الوطني.



وأكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لمخططات العدوان وأهدافه الإجرامية.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ