عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة (موسع) رام الله - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الخميس، نحو تسعة مواطنين فلسطينيين من عدة مناطق بالضفة المحتلة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد بين نادي الأسير الفلسطيني، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم بينهم شقيقان.. ومن محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين.



كما اعتقل مواطن آخر من محافظة قلقيلية، وهو أسير محرر قضى سابقا 4 سنوات ونصف.



يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت كذلك أٍير محرر من محافظة نابلس وأفرجت عنه لاحقا.



وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت يوم أمس 3 أطفال من القدس.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ