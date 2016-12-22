محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس الوزراء يرأس إجتماع للجنة السندات المالية صنعاء - سبأ:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء إجتماع لجنة السندات المالية، لمناقشة آليات تفعيل نظام الصكوك الإسلامية من قبل البنك المركزي.



واستعرض الإجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني حول أهمية الصكوك الإسلامية ودورها الحيوي في المجال الإقتصادي والتنموي والدور المعول عليها في تنشيط الواقع الإقتصادي والمساهمة في الحد من التحديات الإقتصادية والإستثنائية التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني.



وتدارست لجنة السندات المالية عدد من المقترحات الواردة في التقرير، بما في ذلك الخطوات المقترحة والمطلوبة لمعاودة إصدار الصكوك الإسلامية ومواكبة تطلعات البنوك العاملة في اليمن.



وأقرت اللجنة تفعيل عملية إصدار الصكوك الإسلامية من قبل البنك المركزي اليمني، لما فيه دعم البنوك الإسلامية وتمكينها من القيام بمهامها وتطوير نشاطها المصرفي والاقتصادي، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ