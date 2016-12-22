رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً صنعاء - سبأ:

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العام الجاري 2016م محتلا المركز 148 في التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي يصدره شهرياً الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



ووفقا لتصنيف شهر ديسمبر الجاري الذي أصدره الفيفا اليوم الخميس، تقدم منتخب اليمن لكرة القدم خطوة واحد ليحتل المركز 148 بعدما كان في المركز 149 في التصنيف العالمي لشهر نوفمبر الماضي.



يأتي هذا التقدم الطفيف في التصنيف العالمي رغم أن المنتخب الوطني لكرة القدم لم يلعب أي مباراة منذ مطلع يونيو الماضي، لكنه استفاد من نتائج بقية المنتخبات ليتقدم في التصنيف.



ويعد المركز 132 الذي حل فيه المنتخب الوطني في التصنيف العالمي لشهر أكتوبر الماضي أفضل مركزاً يحققه خلال العام 2016، فيما يعد المركز 178 عالمياً الذي حل فيه المنتخب بتصنيف يونيو الماضي الأسوأ له خلال العام الجاري حيث دخل قائمة أسوء 30 منتخباً في العالم.



وتنتظر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشاركة هامة عندما يخوض غمار منافسات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا والتي ستبدأ في 28 مارس من العام القادم وتجرى قرعتها في 18 يناير القادم.



وسينعكس تصنيف منتخب اليمن لشهر ديسمبر الجاري على توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى أربعة مستويات قبل إجراء القرعة، حيث من المتوقع أن يحل المنتخب الوطني في المستوى الثالث.



ويشارك في تصفيات دور المجموعات 24 منتخباً توزع إلى ست مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في الإمارات خلال العام 2019، لينظم 12 منتخباً إلى 12 منتخباً آخراً تأهلت مسبقاً للنهائيات خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم وآسيا، وتخوض حاليا منافسات المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.



ورغم قرب موعد التصفيات إلا أن الاتحاد اليمني العام لكرة القدم لم يعلن رسمياً حتى الآن موعد بدء استعدادات المنتخب الوطني ولم يسم بعد الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب وفق برنامج يعده مدير الجهاز.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ