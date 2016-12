PM: Le gouvernement travaille sérieusement pour résoudre le problème de retarder le paiement des salaires [22/ديسمبر/2016]



SANA'A, 22 Déc. (SABA)- Le Premier ministre, Dr. Abdul Aziz Bin Habtoor a confirmé que le gouvernement travaille sérieusement pour résoudre le problème de retarder le paiement des salaires des employés de l'État.





Dr. Bin Habtoor a rencontré mercredi à Sana'a avec la direction de la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST) au Yémen et les chefs d'un certain nombre de sous-syndicats.





La réunion a porté sur un certain nombre de questions liées à la situation des travailleurs dans les secteurs public, mixte et privé.





Les conditions difficiles de vie des ouvriers et employés en raison du retard de leur salaire a été discuté à la réunion, ainsi que les efforts du gouvernement de salut national pour aborder cet aspect, malgré les défis économiques à la suite de l'agression continue et le siège et la décision inconstitutionnelle et illégale de transférer les fonctions et les tâches de la Banque centrale du Yémen à Aden.





M. Sharaf a noté que le gouvernement a commencé depuis sa première réunion dans l'adoption et la mise en œuvre d'un ensemble de mesures fiscales visant à fournir les fonds nécessaires pour payer les salaires et alléger les conditions de vie vécues par les travailleurs et le personnel de l'État.





"Comme les Yéménites ont contrecarré tous les mouvements de l'agression et de ses paris perdants sur les champs de bataille, ils travaillent aussi pour contrecarrer ses plans dans les côtés économiques et politiques», a déclaré M. Sharaf.





Il a salué le rôle national joué par le syndicat des travailleurs dans l'amélioration de la stabilité, résistant à l'agression et ses complots malveillants et la poursuite du travail dans les secteurs et les institutions étatiques.





AS/AS





SABA