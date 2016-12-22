ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 22 - ديسمبر - 2016 الساعة 05:34:02م
اللجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تناقش أزمة السيولة ومصفوفة السياسات المقترحة لمعالجتها
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات والإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في تنفيذها.
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتجميد الاستيطان الإسرائيلي.. والجمعية العامة تعتمد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو الكيان الإسرائيلي لوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انخفاض أسعار النفط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وإنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العام الجاري 2016م محتلا المركز 148 في التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي يصدره شهرياً الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
البرلمان الكوري الجنوبي يستجوب مساعدا سابقا للرئيسة بارك
برشلونة يدك شباك إيركوليس
إختتام برنامج تدريبي للجرحى والمعاقين في السكرتارية والكمبيوتر والإسعافات بصنعاء
وكيل محافظة تعز يطلع على سير العمل بمكتب الضرائب بالمحافظة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تناقش أزمة السيولة ومصفوفة السياسات المقترحة لمعالجتها
[22/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات والإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في تنفيذها.

واشتملت اللجنة على عدد من السياسيات والإجراءات المقترحة، للعمل بنظام النقد الإلكتروني ومعاودة العلاقات الدولية وإنهاء العزلة التي تواجهها البنوك المحلية في تعاملاتها مع البنوك الدولية والسياسات والإجراءات المعززة لتوفير العملات الأجنبية لضمان إستمرار تمويل واردات السلع الأساسية، إضافة إلى عدد من الجوانب المرتبطة بالجانب المالي.

وبحثت اللجنة في اجتماعها اليوم، الإجراءات والضوابط المتصلة بجوانب إستخدام نظام النقد الإلكتروني كأحد الوسائل للتغلب على أزمة السيولة والمتطلبات والضوابط والإجراءات المطلوبة لإستخدام هذا النظام في التعاملات اليومية للمستفيدين.

واطلعت اللجنة الاقتصادية، على التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مصفوفة الإجراءات المقترحة للبدء بالعمل بنظام النقد الإلكتروني والذي اشتمل على إجراءات مؤسسية وتنظيمية وتمويلية مقترحة، للبدء بنظام النقد الإلكتروني وإدماجه ضمن الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمستفيدين من شريحة الموظفين والمتعاملين معهم .. مشيرا إلى الجهود التنسيقية المطلوبة بين كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص والبنك المركزي اليمني لضمان تحقيق نظام النقد الإلكتروني للأهداف المتوخاة منه.

وقدمت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات خلال الإجتماع عرضا توضيحيا حول نظام المحفظة الإلكترونية عبر الموبايل والجوانب المرتبطة بتعزيز نجاحه، بما في ذلك التجارب العربية والدولية الناجحة والمتميزة في هذا المجال.

وأقرت اللجنة الاقتصادية، إضافة البنك المركزي اليمني وشركات الهاتف النقال والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة الفنية لإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول نظام النقد الإلكتروني وتحديد الخيارات المتاحة والنظام المؤسسي الملائم لإدارة هذه العملية، ومراعاة الإستفادة من الملاحظات والمقترحات المقدمة في الإجتماع وعلى أن يتم إنجاز الدراسة خلال أسبوع وعرضها على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع، أن مشروع نظام النقد الإلكتروني معمول به في كثير من دول العالم، ما يحتم الإستفادة من التجارب المتميزة لإستحداث وتشغيل هذا النظام في اليمن .. مشيرا إلى أهمية الإعداد والتحضير الجيد لتدشين نظام النقد الإلكتروني من كافة الجوانب المؤسسية والقانونية.

وشدد الدكتور بن حبتور على أهمية الوضوح القانوني لكافة العمليات المرتبطة بهذه الخدمة وتحديد المسؤوليات القانونية بوضوح وشفافية بما يضمن حقوق الجميع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن خدمة مصالح الأمة اليمنية، هو ما ينبغي أن يكون حاضرا لدى الجميع في هذه اللحظة التاريخية والإستثنائية من تأريخ الوطن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام برنامج تدريبي للجرحى والمعاقين في السكرتارية والكمبيوتر والإسعافات بصنعاء
وكيل محافظة تعز يطلع على سير العمل بمكتب الضرائب بالمحافظة
إتلاف 2 ر17 طن من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بصنعاء
رئيس مجلس الوزراء يرأس إجتماع للجنة السندات المالية
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة صنعاء مستخدما قنابل عنقودية
إجتماع بريمة يقر تشكيل لجان تواصل مع ذوي المغرر بهم في مختلف المناطق
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن
اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ريمة تفرج عن 25 من المغرر بهم
القوة الصاروخية تطلق صاروخ صمود على تجمع لمنافقي العدوان في كرش بلحج
قنص ثلاثة جنود سعوديين وتدمير دبابتين وآليتين عسكريتين بجيزان وعسير ونجران

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة صنعاء مستخدما قنابل عنقودية
[22/ديسمبر/2016]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية المصلوب بالجوف
[22/ديسمبر/2016]
تواصل غارات طيران العدوان السعودي باستخدام القنابل العنقودية خلال الساعات الماضية
[22/ديسمبر/2016]
مصدر عسكري : تطهير خمسة مواقع كان يتمركز فيها المرتزقة في جبن بالضالع
[21/ديسمبر/2016]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني حشيش
[21/ديسمبر/2016]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2016، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by