Continuation de l'utilisation des bombes à fragmentation au cours des dernières heures [22/ديسمبر/2016]



SANA'A, 22 Déc. (SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-US continue à utiliser les bombes à fragmentation au cours des dernières heures ciblant les citoyens et leurs biens dans un certain nombre de provinces du pays.





Une source militaire a déclaré à SABA que les chasseurs avaient mené une frappe aérienne ciblant une maison dans le district de Baqum à Sa'ada.





La source a affirmé le martyre de quatre civils dont une femme et la blessure des deux enfants.





Les avions de chasse avaient aussi visé par deux raids aériens une maison d'un citoyen dans la région d'Ashaghaf au district de Saqeen dans la province de Sa'ada, la source a-t-elle ajouté.





La source a également souligné que l'aviation de combat avaient mené douze frappes aériennes dans de différentes régions dans le district de Baqum, deux autres raids contre Sihar à Sa'ada et deux frappes contre Mokha à Taïz.











