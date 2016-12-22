اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة بنجالور- سبأ:

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط تعاملات ضعيفة قبل العطلات مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.



وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1131.76 دولار للأوقية (الأونصة).



ولم يشهد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر ليجري تداوله عند 1133.50 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 102.890. وبلغ المؤشر 103.65 يوم الثلاثاء الماضي وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002م.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.89 دولار للأوقية بينما تراجع سعر البلاتين 0.2 في المائة إلى 913.50 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 653.75 دولار للأوقية ليسجل انخفاضا للجلسة السابعة على التوالي.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ