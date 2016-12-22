محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بريمة يقر تشكيل لجان تواصل مع ذوي المغرر بهم في مختلف المناطق ريمة - سبأ:

أقر إجتماع للفرق الميدانية المنبثقة عن اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الفرعية حسن العمري، تشكيل لجان تواصل مع ذوي المغرر بهم في مختلف المناطق.



تتكون اللجان من المشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية الفاعلة للتواصل مع أهالي المغرر بهم لدعوة ذويهم بالرجوع إلى مناطقهم وأهاليهم.



واستمع المحافظ العمري من رئيس الفرق الميدانية بالمديرية علي النهار إلى شرح عن مهام الفرق الميدانية وإجراءات تنفيذ قرار العفو العام من خلال إتاحة الفرصة لكل من تورط في مساندة العدوان أو إرتكب أعمال عدائية للعودة إلى جادة الصواب.



وأشار النهاري إلى أن الفرق الميدانية تقوم بواجباتها ومهامها من منطلق المسئولية الملقاة على عاتقها وحرصا على عودة المغرر بهم إلى أحضان الوطن.



حضر الإجتماع مدير عام مديرية بلاد الطعام محمد القليصي.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ