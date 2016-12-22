محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم بصنعاء القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن عزيز جيلدي هلينوف.



وفي اللقاء استمع وزير الخارجية من القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى شرح عن أنشطة ومشاريع الصندوق في ظل الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد.



وأكد الوزير شرف أن وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات لإنجاح مهام وأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن.



فيما أشار القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الممثل المقيم الجديد للصندوق أنجالي سين ستبدأ مهامها في فبراير 2017م .

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ