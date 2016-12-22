اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ريمة تفرج عن 25 من المغرر بهم [22/ديسمبر/2016] ريمة - سبأ:

أفرجت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ريمة اليوم عن الدفعة الثانية من المغرر بهم وعددهم 25 شخصا.



وأثناء الافراج اشار محافظ ريمة رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة حسن عبدالله العمري أن هذه الدفعة سبقتها دفعة أولى تم الإفراج عنها قبل أيام لعدد 20 من المغرر بهم.



وبين أن اللجنة الفرعية بالمحافظة والفرق الميدانية بالمديريات ماضية في الإفراج عن بقية المغرر بهم على مراحل ودفعات قادمة تنفيذا لقرار المجلس السياسي اﻷعلى .. داعيا المغرر بهم إلى الإستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى مناطقهم واهاليهم مواطنين صالحين.



واكد المحافظ العمري أنه سيتم خلال الأيام القادمة بدء التواصل مع اللجان الفرعية بالمحافظات الاخري من اجل ممن تم حجزهم من المغرر بهم وهم من ابناء المحافظة ليتم الافراج عنهم بصورة عاجلة تنفيذا لقرار العفو العام .. وداعا محافظ ريمة من تم الإفراج عنهم عدم الإنجرار مرة أخرى في صفوف العدوان ليكونوا مطية بيدهم تاركين ورائهم الوطن ومقدراته ومكتسباته.



فيما عبر علي النهاري والدكتور المسوري من لجنة العفو العام بالمحافظة عن أملهم في أن يستفيد من تم الإفراج عنهم من قرار العفو العام بالعودة إلى جادة الصواب.



من جانبهم عبر عدد ممن تم الافراج عنهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من المجلس السياسي الأعلى، مؤكدين أنهم لن يكونوا أدوات بيد العدوان ضد وطنهم ومقدراته ومكتسباته.



حضر الإفراج مدير عام مديرية بلاد الطعام محمد القليصي وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية.

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