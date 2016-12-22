قنص ثلاثة جنود سعوديين وتدمير دبابتين وآليتين عسكريتين بجيزان وعسير ونجران [22/ديسمبر/2016] جيزان - سبأ:

قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاثة جنود سعوديين بنجران وجيزان فيما دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية دبابتين سعوديتين وآليتين عسكريتين في مواقع متفرقة بجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع التبة الحمراء ،وجنديين سعوديين آخرين في رقابة الطلعة بنجران.



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت دبابة أبرامز سعودية بصاروخ موجه شمال موقع الكرس ، ودمرت دبابة أخرى جوار برج موقع جوبح العسكري.



ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية احرقت طقمين عسكريين سعوديين ومخزن أسلحة في موقع المسيال العسكري بقطاع عسير واشتعلت النيران في الموقع لساعات عديدة.

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