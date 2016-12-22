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آخر تحديث: الخميس، 22 - ديسمبر - 2016 الساعة 05:34:02م
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كلية المجتمع بسنحان تحتفل بتخرج دفعة جديدة واستقبال الطلاب الجدد (مصحح)
[22/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ:
احتفلت كلية المجتمع بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم باستقبال الطلاب الجديد وتخرج دفعة جديدة من كافة الاقسام .

وفي الاحتفال اشار عميد الكلية الدكتور صالح الضبياني إلى المشاكل والصعوبات التي تعيق اداء الكلية منذ إنشائها.. لافتا إلى اسهام الكلية في تخريج كوادر نوعية في مجالات التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات وتصميم وهندسة الحدائق و إدارة الجودة الشاملة.

واعلن أن العام الدراسي الجديد سيشمل افتتاح قسم "صحة المجتمع " ضمن اقسام الكلية... مؤكدا حرص الكلية في المستقبل على افتتاح اقسام تقنية البرمجة ونظم المعلومات والعلوم المالية والمصرفية .

والقيت في الاحتفال العديد من الكلمات أكدت جميعها اهمية التعليم في بناء الاوطان وحثت على ضرورة الجد والمثابرة.. مشيرة إلى اهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان من خلال مواصلة المسيرة التعليمية .

حضر الاحتفال نائبا عميد الكلية للشئون الأكاديمية والطلاب ورؤساء الأقسام الدراسية.

سبأ
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