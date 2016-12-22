الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق انتصارات في مختلف الجبهات [22/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق مزيد من الانتصارات والتقدم الميداني في عدد من الجبهات بالمحافظات والحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن أبطال الجيش واللجان اطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا خلف موقع الشبكة في نجران محققة إصابات مباشرة ، كما قتل عسكريين سعوديين اثنين في رقابة الطلعة في عملية قنص.



وذكر المصدر أنه تم التصدي لمحاولة زحف فاشلة للجيش السعودي ومرتزقته على منفذ علب الحدودي في عسير نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم احراق طقمين سعوديين ومخزن أسلحة بقصف مدفعي على موقع المسيال بعسير.



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان موقع ملحمة بعدد من القذائف المدفعية ، وقتل ضباط وجنود سعوديين في عملية قصف نوعية للجيش واللجان على أحد مقرات العدوان في موقع المقرن, كما قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في استهداف تجمعاتهم بالطوال.



ولفت المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في موقع التبة الحمراء ، وتدمير دبابة سعودية جوار برج موقع جوبح العسكري وإحراق دبابة ابرامز بصاروخ موجه شمال موقع الكرس في جيزان.



وأكد المصدر مقتل العشرات من مرتزقة العدوان بينهم العميد المرتزق محمد الأحمدي والمقدم المرتزق نافع ابراهيم المنصر في قصف للجيش واللجان استهدف أركان حرب اللواء العاشر في صحراء ميدي.



وحسب المصدر تصدى أبطال الجيش واللجان لمحاولة زحف فاشلة لمرتزقة العدوان في منطقة الناصفة بذي ناعم في محافظة البيضاء ، كما تم تدمير طقم عسكري تابع للمرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح في مأرب.



وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات وتحصينات المرتزقة في قرية الصيار بمديرية الصلو وأطراف الجحملية في محافظة تعز , فيما دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في تبة العمدان بالضباب بالمحافظة ، منوهاً إلى أنه تم دحر المرتزقة من خمس تباب في مديرية جبن بالضالع.



وأفاد المصدر أنه تم استهداف تجمع للمرتزقة بصاروخي زلزال 1 في وادي هراب أسفل العقبة في محافظة الجوف ، كما قتل عدد من المرتزقة في منطقة وقز بمديرية المصلوب ، وتم إعطاب آلية عسكرية لهم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة نفسها ، لافتاً إلى مقتل ثلاثة من مرتزقة العدوان في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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