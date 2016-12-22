محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل غارات طيران العدوان السعودي باستخدام القنابل العنقودية خلال الساعات الماضية







تواصلت خلال الساعات الماضية غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي باستخدام القنابل العنقودية مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة وإصابة طفلين بجروح خطيرة في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بقرية الجزيمة في منطقة آل عسلان بمديرية باقم محافظة صعدة ، كما استشهدت طفلتان في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الأزهور بمديرية رازح.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان دمر بغارة منزل مواطن في منطقة الشعف بمديرية ساقين في محافظة صعدة ، فيما احترقت عدد من سيارات المواطنين إثر خمس غارات لطيران العدوان على منطقة العقيق بمديرية كتاف في صعدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم و غارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار في محافظة صعدة وغارتين على مديرية المخاء بمحافظة تعز و غارة على الدفاع الساحلي في منطقة الجبانة بمديرية الصليف محافظة الحديدة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على جبل الطويل بمديرية بني حشيش وخمس غارات على منطقة القتب بمديرية نهم مستخدما قنابل عنقودية ، كما شن سبع غارات على مناطق المجاوحة والمنار والخط العام بالمديرية نفسها وغارة على معسكر ضبوة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .



ولفت المصدر إلى أن طيران الأباتشي والاستطلاع التابع للعدوان ساند عملية زحف للجيش السعودي ومرتزقته على منفذ علب الحدودي في عسير .

سبأ [22/ديسمبر/2016] صنعاء - سبأ:سبأ