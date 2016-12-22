محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية في الشرق الأوسط صنعاء - سبأ:

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم بصنعاء المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية في الشرق الأوسط دنيا دخيلي .



وفي اللقاء استعرض الوزير بن حفيظ الوضع الإنساني في البلاد والآثار والتحديات التي تواجه القطاع الصحي وكذا انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية



،مطالبا المنظمة إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار ومنع دخول الغذاء والدواء خاصة في ظل التعتيم الإعلامي عن ما يحدث في اليمن.



وأعرب وزير الصحة عن أمله في تكثيف المنظمات لجهودها وتوسيع مجالات الدعم والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء العدوان السعودي الأمريكي.



وأشار الدكتور بن حفيظ إلى أهمية اللقاء لمناقشة آليات التنسيق بين الوزارة والمنظمة حول الأهداف المشتركة وأولويات الوزارة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



وأكد وزير الصحة أن الحكومة ستعمل على تسهيل وتسيير أعمال وأنشطة مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن بما فيها منظمة أطباء بلاحدود .. لافتا إلى ضرورة التنسيق بين المنظمات والوزارة بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



من جانبهما استعرضت المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية في الشرق الأوسط دنيا دخيلي وممثل بعثة المنظمة في اليمن إيريك جونو أنشطة المنظمة خلال الفترة السابقة وخدماتها التي تقدمها في عشر محافظات في مجالات الطوارئ والأمراض المزمنة وغيرها .. ولفتا إلى أن المنظمة تعمل في مناطق هي في أشد الحاجة للمساعدات الطبية والإنسانية .



وأكدا استعداد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية توسيع مجالات دعم القطاع الصحي في اليمن ، منوهين إلى أهمية التعاون مع المنظمة وتقديم التسهيلات لها بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها المختلفة .



وأشارا إلى أن المنظمة تجهد في عمل مناصرة دولية لتقديم مساعدات إنسانية أوسع و ذات تأثير فعّال لأن الاحتياجات كبيرة والكوادر الطبية تواجه نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية.



حضر اللقاء مستشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل .





سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ