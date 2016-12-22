عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انفجار في مقر جماعة مسيحية في استراليا سيدني - سبأ:

أعلنت الشرطة الاسترالية اليوم الخميس أنه لا توجد دوافع سياسية أو دينية وراء انفجار وقع عندما صدمت حافلة صغيرة مقر جماعة ضغط مسيحية محافظة في كانبيرا.



وقال مارك والترز قائد شرطة العاصمة في تصريحات صحفية إن سائق الحافلة استرالي عمره 35 عاما وإنه نقل إلى مستشفى قريب في حالة حرجة بعد إصابته بحروق بالغة. وأضاف أن الحافلة كانت تحمل اسطوانات غاز.



واضاف والترز قائلا "خلصنا من حديثنا مع سائق المركبة إلى أن ما اقترفه عمل فردي ليس له دوافع سياسية أو دينية أو أيديولوجية."



وأشعل السائق الاسطوانات التي كانت ممتلئة بالغاز قبل أن يصدم سيارته بمقر (جماعة الضغط المسيحية الاسترالية) التي تنتقد بقوة الإجهاض.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ