Une source militaire: Nettoyage de cinq sites des mercenaires à Jouban



AL-DHALE'A, 22 Déc. (SABA)-L'Armée et les comités populaires ont réussi à nettoyer cinq sites où les mercenaires de l'agression saoudienne sont stationnés au district de Jouban au gouvernorat d'Al-Dhale'a.



La source a ajouté que les ennemis ont été infligés de grands pertes humaines et matérielles lors de l'opération.



[22/ديسمبر/2016]ٍSABA