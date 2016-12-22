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آخر تحديث: الخميس، 22 - ديسمبر - 2016 الساعة 05:09:28م
اللجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تناقش أزمة السيولة ومصفوفة السياسات المقترحة لمعالجتها
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات والإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في تنفيذها.
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتجميد الاستيطان الإسرائيلي.. والجمعية العامة تعتمد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو الكيان الإسرائيلي لوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يناقش إحتياجات محافظة الحديدة
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بمدنية الحديدة اليوم، إحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية وخاصة خدمات الطاقة الكهربائية التي إفتقدتها المحافظة خلال الفترة الماضية جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 148 عالمياً
أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العام الجاري 2016م محتلا المركز 148 في التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي يصدره شهرياً الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
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  عربي ودولي
حكومة اليابان توافق على زيادة قياسية في إنفاق الدفاع
[22/ديسمبر/2016]
طوكيو - سبأ:
وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس على زيادة قياسية في إنفاق الدفاع وذلك في مسعى لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التهديد بصواريخ كوريا الشمالية الباليستية.

ووافق مجلس الوزراء بقيادة آبي رسميا على زيادة الإنفاق بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 5.13 تريليون ين (43.66 مليار دولار) للعام الذي يبدأ في الأول من أبريل.

وإذا وافق المشرعون على الزيادة -وهو أمر مرجح بدرجة كبيرة نظرا لسيطرة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم على البرلمان- فستكون هذه خامس زيادة سنوية في الإنفاق على التوالي.

سبأ
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