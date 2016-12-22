عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة ويعبث بمنازل الموطنين رام الله - سبأ:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين بعد عمليات اقتحام ومداهمة والعبث بمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية .



ففي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلّمت شابا من مخيم عايدة شمالا، بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يزن نبيل ديرية ( 17عاما) ، بعد دهم منزل والده في البلدة، وتفتيشه.



وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب محمد بسام ابو خضير ( 27 عاما) من مخيم عايدة، ويقطن ببلدة صوريف شمال الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة " غوش عتصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده.



وفي طولكرم،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا فلسطينيا من مدينة طولكرم بعد مداهمة منزله.



وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم، أن قوة عسكرية كبيرة اعتقلت الشاب سند رياض زهدي أبو شنب (18عاما) من منزله، بعد أن اعتدت عليه بالضرب وتقييده أمام ذويه، واقتادته إلى جهة مجهولة.



وفي جنين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منازل أسرى فلسطينيين محررين، واستولت على معدات كهربائية في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.



وذكرت الأسيرة المحررة منى قدان ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزلها ومنازل أشقائها طارق ومعاوية ومحمود، وفتشتها وعاثت فسادا وخرابا فيها، خاصة بمحتويات منزلها، وقالت "سرق الجنود مبلغ من المال وهاتف خليوي، وشاشة تلفزيون ولابتوب"، بعد استجوابهم لساعات وتجميعهم في غرفة واحدة .



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر جعفر عز الدين وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على جهاز حاسوب خاص به .



وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا فلسطينيا وفتشت عدة منازل في مخيم بلاطة شرق نابلس.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت الشاب محمد خالد خديش (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته، كما داهمت عدة منازل وفتشتها.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ