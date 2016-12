L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Martyre et blessure de six citoyens dans des raids à Baqim

SAADA, 22 Déc. (SABA)- Six citoyens ont été martyrisés et blessés, dont une femme et deux enfants dans des raids lancés par l'aviation de l'agression saoudienne contre la maison d'un citoyen au district de Baqim à Saada.



Une source de sécurité à Saada a indiqué à SABA, que l'aviation de l'ennemi a lancé 12 raids ciblant les différentes zones du district de Baqim, ce a causé de grandes dommages aux biens et maisons des citoyens.



AM



