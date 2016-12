L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Décès d'un certain nombre de soldats saoudiens, dont un officier dans une opération qualificative

JIZAN, 22 Déc. (SABA)-Un certain nombre de soldats de l'ennemi , dont un officier ont été tués dans une opération de qualité exécutée par des unités de l'armée et des comités populaires à Jizan.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA, que les unités d'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé un siège de l'ennemi dans le site d'Al-Mouqrin, ce qui a conduit à la mort d'un certain nombre de soldats saoudiens, dont un officier.



La source a souligné que les feux se sont déclenchés au site, en ajoutant que le site de Mahlamah a été bombardé par la force de l'artillerie, infligeant à l'ennemi de grandes pertes.



