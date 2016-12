M. Sharaf: Le gouvernement continuera à faciliter le travail des organisations humanitaires au Yémen



SANA'A, 22 Déc. (SABA)- Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Abdullah, a rencontré à Sana'a le directeur adjoint du bureau du Pam au Yemen, , Adham Muslim.



La rencontre a porté sur un certain nombre de questions liées aux fonctions et aux performances du bureau du programme et aux efforts déployés pour les développer.



Au cours de la rencontre, le ministre a affirmée la poursuite du gouvernement de salut national de faciliter le travail de tous les bureaux et les organisations humanitaires opérant dans le pays et de faire tous les efforts pour soutenir les efforts déployés dans ce sens.



Il a souligné l'importance de la coordination et de la coopération et de déployer de plus d'efforts, afin de contribuer au service des citoyens yéménites.



AM



