عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب هدم جدران منزل شهيد في كفر عقب شمال القدس القدس المحتلة - سبأ:

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وقرية كفر عقب شمال القدس المحتلة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وعددا من المنازل في كفر عقب، قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القرية، ما أدى الى اندلاع مواجهات، استشهد على إثرها الشاب أحمد نشأت عثمان الخروبي (19 عاما) من سكان حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وأصيب آخرون بإصابات طفيفة- حسب وزارة الصحة.



يذكر أن الشهيد أبو صبيح قد نفذ عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي ومستوطنة، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في التاسع من اكتوبر الماضي.

سبأ [22/ديسمبر/2016]سبأ