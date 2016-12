L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Tentative échouée des mercenaires de s'avancer vers le port d'Alib

ASIR, 22 Dec. (SABA)-L'armée et les comités populaires ont fait échoué une tentative des mercenaires de s'avancer ver le port d'alib au secteur d'Asir, ce qui a conduit à la mort et à la blessure de dizaines parmi eux.



Une source militaire a indiqué à SABA que les unités de l'armée et des comités populaires ont déjouée la tentative, confirmant la mort et la blessure de dizaines des soldats saoudiens et des mercenaires.







AM



SABA [22/ديسمبر/2016]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)