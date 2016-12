Deux enfants tués en raison de l'explosion d'une bombe en grappe à partir des restes de l'agression saoudienne



SAADA, 22 Déc. (SABA)- Deux enfants ont été tués en raison de l'explosion d'une bombe en grappe à partir des restes de l'agression saoudienne.



Une source de sécurité à Saada a indiqué à SABA que le bombe a explosé dans la zone d'Al-Azhor au district de Razih.



La source a souligné que l'aviation de l'agression a lancé des raids contre la zone d'Al-Aqiq et d'autres zones au district de Kitaf, dont quatre en utilisant des bombes à en grappe, ce qui a conduit à la brulure d'un certain nombre de voitures de citoyens.



La source a souligné que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la maison d'un citoyen dans la zone d'Al-Cha'af, ce qui conduit à sa destruction d'une façon complète.



AM



[22/ديسمبر/2016]SABA