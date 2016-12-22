محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر عسكري : تطهير خمسة مواقع كان يتمركز فيها المرتزقة في جبن بالضالع الضالع - سبأ :



تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير خمسة مواقع كان يتمركز فيها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية جبن محافظة الضالع.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ابطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من خمس تباب بمديرية جبن كانوا يتمركزون فيها ويستهدفون مواقع الجيش واللجان الشعبية ومنازل المواطنين في المنطقة.



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال هذه العمليات قتلى وجرحى وخسائر في العتاد.



سبـأ [21/ديسمبر/2016]سبـأ