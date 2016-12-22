انخفاض أسعار النفط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وإنتاج ليبيا انخفضت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.