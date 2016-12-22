محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة رعاية أسر الشهداء تنعي المناضل فضل عبدالكريم غازي الداعري صنعاء - سبأ :



نعت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثوره اليمنية فقيد الوطن المناضل الكبير فضل عبدالكريم غازي الداعري عن عمر ناهز 85 عاما .



وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفقيد يعتبر من رجالات وقادات الرعيل الأول الذين لبو نداء الواجب لنصرة الثورة السبتمبرية وكان من أبرز القاده الذين ناضلوا في جبال صنعاء والمحابشه تحت قيادة الشهيد القائد راجح بن غالب لبوزة.



وأشار البيان إلى أن الفقيد كان من أوائل مفجري ثورة أكتوبر المجيد، حيث كان عضو مجلس قيادة الثورة في جبهة ردفان الشرقية وقاد العديد من المعارك ضد القوات البريطانية في جبل بطه ذي ردم وحبيل المصداق ونقيل الربوة وسطر فيها أروع الملاحم البطولية.



وذكر البيان أن الفقيد الداعري كان من أبرز المطلوبين لدی القوات البريطانية نظرا لدوره الثوري والنضالي والقيادي والذي تكللت جهوده وجهود رفاقه الأحرار ببزوغ فجر الإستقلال العظيم في 30نوفمبر 1967م.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".





سبـأ [21/ديسمبر/2016]سبـأ