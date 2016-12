Certains mercenaires pro-saoudiens tués à Sirwah [21/ديسمبر/2016]



MARIB, 21 Déc. (SABA)- Un certain nombre de mercenaires pro-saoudiens ont été tués mercredi lorsque l'armée et des comités populaires ciblées leur véhicule militaire dans le district Sirwah de la province de Marib.



Selon un responsable militaire, l'armée et les comités populaires ont tiré un missile guidé sur un véhicule militaire de mercenaires dans le Wadi al-Rabe'ah, ce qui a conduit la combustion du véhicule et de tuer les gens à bord.



AS/AS



SABA