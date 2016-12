Les avions de guerre de l'agression continuent de bombarder les zones du Yémen [21/ديسمبر/2016]



SANA'A, 21 Déc. (SABA)- Les avions de guerre de l'agression ont continué mercredi à bombarder les maisons des citoyens et leurs propriétés dans un certain nombre de provinces de la république, au cours des dernières 24 heures.



Un responsable militaire a déclaré à SABA que les chasseurs de l'agression saoudo-américaine ont ciblé un rassemblement des femmes sur un puits d'eau dans la zone de Tallan dans le district de Haidan, à Sa'ada.



Les avions de guerre d'agression ont mené deux raids aériens sur la région d'al-Magram dans le district de Baqim à Sa'ada, un raid aérien sur la zone d'al-Sawh dans le district de Kutaf, a dit l'officiel.



Les avions de combat ont ciblé la zone de la défense côtière dans la zone d'al-Jabana dans le quartier d'al-Salif à Hodeida, avec quatre raids, a-t-il ajouté.



Il a dit que les avions de guerre de l'agression ont lancé deux raids aériens sur l'aéroport international de Hodeïda, un raid aérien sur la zone de Kahbob dans la province de Lahj.



Des avions de guerre de l'agression ont lancé quatre raids sur le désert de Midi dans la province de Hajja, a-t-il ajouté.



Les avions de guerre de l'agression ont lancé un raid aérien sur la zone d'Ayeal Mohammed dans le district de Nihm, trois raids aériens sur al-Ghail, le village de Mahali et les zones Ramaha, deux raids aériens sur Wadi al-Asarat et Bani Hagel, et un raid aérien sur le site militaire saoudien d'al-Mabrak à Jizan, a-t-il dit



L'enfant Anwar Abdulmawla a été blessé par un tireur de mercenaires pro-saoudiens dans le village d'al-Hawd, le secteur d'al-Sharaf, dans le district al-Selwi à Taiz.



Les mercenaires pro-saoudiens ont également ciblé une maison, près de la sortie du palais républicain à Taiz avec un mortier.



AS/AS



SABA