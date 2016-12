Neuf raids de l'agression saoudo-américaine sur Sa'ada [21/ديسمبر/2016]



SAADA, 21 Déc. (SABA)- Les chasseurs de l'agression saoudo-américaine ont lancé la nuit de mardi à mercredi, neuf raids sur plusieurs régions dans le gouvernorat de Saada.



Selon une source de sécurité, ces avions ont frappé la zone de Kahlan sur quartier Saada, avec six raids, ont mené deux raids sur la zone d'Al-Magram et un raid sur la zone d'al-Souh et deux raids sure des zones dans le district de Kutaf.



Les raids ont causé lourds dégâts matériels aux propriétés des citoyens.



AS/AS



SABA