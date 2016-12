Armée tue 67 mercenaires pro-saoudiens à Nihm [21/ديسمبر/2016]



SANA'A, 21 Déc. (SABA)- Plus de 67 mercenaires pro-saoudiens ont été tués, dont des commandants supérieurs, lorsque les forces de l'armée et des comités populaires ont mené des opérations uniques dans le district de Nihm au cours des dernières heures, un responsable militaire a déclaré à Saba mercredi.



Les commandants des mercenaire, sont Mohammed Jamil Nasser, Mohammed al-Lawthaa et Nassar al-Qalia'a étaient parmi les tués, a ajouté la même source.



AS/AS



SABA