Ministre de la Santé rencontre le conseiller de l'EMPHNET à Sana'a [21/ديسمبر/2016]



SANA'A, 21 Déc. (SABA)- Le Ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Mohammed Salim bin Hafeedh a rencontré, ce mercredi, Dr Ali Al-Amadoahi, conseiller en santé publique et en communication au sein du réseau de la Méditerranée orientale de santé publique (EMPHNET).



Au cours de la réunion, qui a eu lieu à Sana'a mardi, les deux parties ont porté sur les aspects de coopération entre le ministère et le réseau, dans les domaines de l'intervention dans les cas de maladies transmises et l'intervention d'urgence, la conception et la mise en œuvre des recherches et la surveillance des épidémies.



Dr. bin Hafeedh a salué le soutien présenté par l'EMPHNET au Yémen depuis 2012, en particulier dans le domaine de la qualification des cadres humains yéménites dans le programme de formation en épidémiologie de terrain.



